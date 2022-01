Milan-Juventus, serataccia e stroncatura pesante: “Partita da 3”

Non è stata una grande partita quella che ha visto il Milan ospitare la Juventus a San Siro, ma non sono mancate le polemiche

Il big match del 23esimo turno di Serie A non ha espresso una grande partita, con due squadre apparse stanche e in confusione: il risultato è stato uno scialbo 0-0.

Tante le prestazioni opache tra le due compagini, sia tra gli uomini di Stefano Pioli sia tra quelli di Massimiliano Allegri, ma qualcuno ha raccolto il maggior numero di critiche. Nel primo tempo i tifosi bianconeri si sono scagliati ancora contro Alex Sandro, mentre nella ripresa è stato Alvaro Morata ad accentrare le ire dei tifosi. L’attaccante spagnolo non è riuscito ad aiutare la Juventus a tenere il pallone in avanti e ad essere efficace in zona gol, per questo sono arrivate tante critiche. Ecco alcuni dei ‘tweet’ più significativi a commento della sfida tra Juventus e Milan.

