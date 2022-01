Milan-Juventus, ancora polemiche: a San Siro spunta... Cancelo

Nel primo tempo di Milan-Juventus sono piovute le critiche per uno degli uomini di Allegri: “È un ex giocatore”

Il big match di questo turno di Serie A sta andando in scena questa sera a San Siro, su un campo in pessime condizioni: nei primi 45′ gli uomini di Allegri sono parsi in grande difficoltà.

Meglio il Milan nella prima frazione di gara, con la Juventus impegnata sostanzialmente solo a difendersi, gli uomini di Stefano Pioli sono andati più volte vicini al vantaggio. Il dato più negativo per il tecnico emiliano nei primi 45′ è il nuovo infortunio di Ibrahimovic. I tifosi bianconeri su ‘Twitter’ si sono prodigati in grandi critiche nei confronti di diversi giocatori, ma in particolare con Alex Sandro: il brasiliano era stato molto criticato anche nella sfida di Supercoppa contro l’Inter. Ecco alcuni dei tweet più significativi contro il terzino della Juventus.

Grazie ad Alex Sandro non capisco se Pioli ha messo in campo Calabria oppure Cancelo! #MilanJuve — Federico (@Fedros98) January 23, 2022

Alex Sandro non salta nemmeno la bandiera del corner#MilanJuve#jvtblive — FierGobbo ⚽️⚽️⚽️ (@FierGobbo) January 23, 2022

Ma perché Alex Sandro deve ogni santa partita farmi salire il sangue al cervello#MilanJuve — Andrea Di Nitto (@AndreaDiNitto) January 23, 2022

de Ligt fuori per gastroenterite. Invece Alex Sandro la fa venire sicuramente a noi se continua così. #MilanJuve #juventus #jvtblive — Antonio Scigliano (@ASeven_91) January 23, 2022

AlexSandro non vince un 1vs1 dal 2018 #MilanJuve — Peppe Simonetti (@PeppeSimonett) January 23, 2022

Alex Sandro sono tre anni che ci crea a noi problemi di gastroenterite, eppure gioca sempre. #MilanJuve — Giupeppe (@peppe_v88) January 23, 2022

Toglimi alex sandro, ti prego. Metti chiunque #Milanjuventus — Jah che si disunisce (@nu_jah95) January 23, 2022

Alex Sandro non sa minimamente cosa farci con quella sfera gialla che ogni tanto gli passa per i piedi. #jvtblive #MilanJuventus — Dr.hellno (@DHellno) January 23, 2022