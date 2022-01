Theo Hernandez alla Juventus, paura Milan per la decisione via social

I tifosi chiedono Theo Hernandez alla Juventus, scatta l’allerta del Milan per la decisione di calciomercato arrivata via social

Milan e Juventus scendono in campo stasera nel posticipo della 23a giornata di Serie A. La partita dello stadio San Siro dirà molto per le speranze scudetto dei rossoneri e sulla lotta al quarto posto dei bianconeri. Intanto, nonostante Theo Hernandez sia a un passo dalla firma del rinnovo, avanzano nuove ipotesi per il suo futuro. Ipotesi che fanno sperare i tifosi torinesi.

“Stasera la supersfida Milan-Juventus: quale giocatore di Pioli farebbe più comodo avere ad Allegri in bianconero?”. Tramite un sondaggio su Twitter, Calciomercato.it ha testato la volontà dei sostenitori juventini, i quali non sembrano avere molti dubbi sul giocatore da ‘rubare’ ai rivali. Il 52,2% dei vontanti al sondaggio, infatti, ha scelto il terzino francese come prossimo acquisto da completare. Autore di un’ottima stagione, Leao è stato invece preferito solo dal 25,4% dei tifosi. Più distanti, infine, Tonali (16,4%) e Romagnoli (6%).

Calciomercato Milan, Theo Hernandez alla Juventus: decisione dei tifosi sui social

In tempi brevi, come anticipato dalla nostra redazione, Theo Hernandez firmerà il rinnovo fino al 2026 con uno stipendio che supererà ampiamente, grazie ai bonus, i quattro milioni di euro netti a stagione. Si tratta di un traguardo meritato grazie a un rendimento da top-player: 19 gol e 20 assist in 105 gare disputate.

La volontà del club e del terzino casse 1997 è chiudere l’affare in tempi brevi, spegnendo definitivamente ogni discorso relativo alle ‘tentazioni’ provenienti da altri club, che in realtà non hanno mai fatto breccia nel cuore del francese. La Juventus, dunque, nonostante i sogni dei suoi tifosi, dovrà quindi guardare altrove per rinforzare la sua fascia sinistra.