CM.IT | Milan, Theo Hernandez a un passo dalla firma: tutte le cifre

Milan, vicinissimo il rinnovo di contratto di Theo Hernandez con il club rossonero: le ultime sul laterale francese

Fumata bianca in arrivo: Theo Hernandez e il Milan stanno per prolungare la loro avventura insieme. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, negli ultimi giorni la trattativa tra l’agente del terzino, Manuel Garcia Quilon, e il club rossonero è avanzata spedita, senza alcun intoppo.

La volontà del club e del calciatore è chiudere l’affare in tempi brevi, spegnendo definitivamente ogni discorso relativo alle ‘tentazioni’ provenienti da altri club, che in realtà non hanno mai fatto breccia nel cuore del francese. L’ex madridista ha trovato a San Siro la sua dimensione ideale, ha promesso più volte di voler restarci “per sempre” ed ha intenzione di mantenere la parola anche per motivi personali: presto Zoe Cristofoli lo renderà papà.

Calciomercato Milan, rinnovo Theo Hernandez: le cifre

A breve, dunque, Theo firmerà fino al 2026, con uno stipendio che supererà ampiamente, grazie ai bonus, i quattro milioni di euro netti a stagione. Un traguardo strameritato grazie a un rendimento da top-player: 19 gol e 20 assist in 105 gare disputate. I suoi 24 anni suggeriscono che ne arriveranno tanti, tanti altri…