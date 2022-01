Inter-Venezia, nuovo giro di tamponi | Arriva il responso

Arriva il responso definitivo dopo il nuovo giro di tamponi dei lagunari in vista di Inter-Venezia di oggi

Inter-Venezia si gioca. Dopo i casi di positività al Coronavirus riscontrati dai lagunari nei giorni scorsi, oggi arriva la notizia più attesa: il gruppo partito per Milano non ha finora fatto registrare ulteriori contagi. La partita in programma oggi a San Siro alle ore 18 si disputerà.

Arrivati ieri sera a Milano, gli ospiti hanno effettuato un nuovo giro di tamponi. Il responso di oggi ha quindi confermato la negatività dell’intero gruppo partito per la trasferta. I positivi al Coronavirus restano cinque ma sono rimasti tutti a Venezia. Nei giorni scorsi il club veneto ha annunciato, tramite un comunicato, un vero e proprio focolaio all’interno del proprio gruppo squadra. Una circostanza che ha creato seri dubbi sulla partita contro i nerazzurri in programma oggi nel tardo pomeriggio. Ieri, inoltre, direttamente dal Venezia è arrivata una chiara indiscrezione a Calciomercato.it. Il messaggio, nonostante la problematica questione, è stato netto: “Faremo di tutto per giocare contro l’Inter”.

Inter-Venezia, tamponi negativi: stasera si gioca

Reduce da risultati altalenanti, il Venezia stasera avrà quindi una difficoltà in più nella già difficile trasferta contro la capolista Inter, che vuole rimediare allo 0 a 0 ottenuto pochi giorni fa a Bergamo.

La squadra di Inzaghi al momento è in vetta solitaria con 50 punti mentre quella di Zanetti viaggia a due punti dalla zona retrocessione. Entrambe le compagini devono recuperare una partita dopo le indisponibilità causate dal Covid.