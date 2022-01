Continua a tenere banco la questione relativa al trasferimento di Nahitan Nandez, finito nel mirino del Napoli e del Torino: le ultime

Manca, ormai, davvero poco alla conclusione di questa sessione di calciomercato invernale che, fino a questo punto, ha regalato davvero poche operazioni, ancora di meno di altissimo livello.

Tra le tante trattative delle quali si sta discutendo, cercando di arrivare alla quadratura del cerchio, c’è quella relativa a Nahitan Nandez. Il centrocampista è in uscita dal Cagliari di Walter Mazzarri e, come raccontato più volte dalla nostra redazione, sono diverse le situazioni che lo riguardano. Con l’Inter che, al momento, non ha bisogno di innesti nel suo ruolo, il Napoli e il Torino sono sulle sue tracce da settimane e, nei prossimi nove giorni, dovranno decidere se affondare, o meno, il colpo.

Per quanto riguarda i granata del presidente Urbano Cairo, la trattativa con l’omologo Tommaso Giulini procede spedita e coinvolge anche Daniele Baselli, operazione questa che si potrebbe chiudere a prescindere. Dopo i giorni di riflessioni chiesti dal giocatore, ci sono stati nuovi contatti tra le parti. E nella serata di ieri, si è parlato di richieste esose da parte dell’entourage di Nandez al Torino, situazione che avrebbe creato frizioni e portato la trattativa in una fase di stallo.

Napoli e Torino, lunedì giorno chiave per Nandez: le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, viene confermato il colloquio con la dirigenza del Torino per discutere dell’eventuale ingaggio da versare nelle tasche di Nandez. Non risultano, al momento, strappi tra le parti in causa che si rivedranno lunedì per continuare a parlare della questione. Nello stesso tempo, è arrivata una telefonata da parte del Napoli che, però, prima di poter procedere deve liberare un posto nella rosa di Luciano Spalletti. Il calciatore è, comunque, nel mirino della dirigenza partenopea, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che apprezza moltissimo il 26enne di Punta del Este. Aggiornamento, dunque, all’inizio della prossima settimana.