Vlahovic non basta, triplo scippo Juve | Assalto totale

La Juventus deve fare i conti con la concorrenza: è tanta quella per Vlahovic ma anche per altri calciatori. Ecco il punto sul mercato bianconero

Tanti nomi sul tavolo del mercato della Juventus. Il club bianconero è chiamato a programmare il presente e il futuro, soprattutto dell’attacco. I numeri della squadra di Massimiliano Allegri parlano chiaro: sono davvero pochissimi i 34 centri in 22 partite per Dybala e compagni, che risultano così essere il peggior attacco delle big della Serie A ma non solo. Squadre come Verona ed Empoli, infatti, hanno segnato di più.

E’ evidente che l’addio di Cristiano Ronaldo ha creato un vuoto enorme, che né Alvaro Morata né Moise Kean sono riusciti a colmare. Serve un vero centravanti, che possa fare la differenza. Nelle ultime ore i tifosi della Juventus sono tornati a sognare Dusan Vlahovic. L’attaccante è un obiettivo dei bianconeri ma difficilmente potrà varcare i cancelli della Continassa già nei prossimi giorni. E’ un obiettivo concreto per l’estate ma la spesa da affrontare è importante e la concorrenza non manca.

Concorrenza che può arrivare anche dalla Germania. Come riporta l’Ansa, il Bayern Monaco potrebbe diventare un competitor agguerrito per Vlahovic, qualora Lewandowski non dovessero prolungare il proprio contratto e Haaland dovesse definitivamente prendere altre strade.

Calciomercato Juventus, Zakaria e Dybala a rischio

La Juventus rischia, inoltre la doppia beffa, da parte del club bavarese: i tedeschi, infatti, sarebbero in netto vantaggio per Zakaria, centrocampista che non rinnoverà il proprio contratto con il Borussia Moenchengladbach. Il calciatore è da tempo nel mirino della Vecchia Signora ma il Bayern sembra avere, come ci insegna la storia, una corsia preferenziale con i calciatori che militano in Bundesliga

Parlando di rischi e di possibili obiettivi che sfumano, attenzione alla situazione legata a Paulo Dybala. Il suo rinnovo non è ancora arrivato. Si è parlato tanto di Inter e di un Beppe Marotta pronto a muoversi qualora le parti non dovessero trovare un accordo per prolungare ma attenzione ad un’altra pista per l’ex Palermo. Per la Joya non va dimenticato il Barcellona, che potrebbe tornare a farci un pensiero qualora riuscisse a sistemare i conti con gli ingaggi.