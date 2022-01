Juventus, svolta per Vlahovic: cambia l’offerta, arriva subito

Arrivano aggiornamenti sulla vicenda Dusan Vlahovic. Le ultime news legate al bomber della Fiorentina, che piace alla Juventus

E’ Dusan Vlahovic l’uomo mercato del momento. Il nome dell’attaccante serbo è tornato in prima pagina per via delle news legate al forte interesse da parte della Juventus.

Non è un segreto che il classe 2000 della Fiorentina sia il calciatore in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera oltre che dei tifosi. Acquistare il bomber, che non ha praticamente mai smesso di segnare, non è certo una missione facile.

Ci vogliono tanti, tantissimi soldi per portare a termine l’operazione: il cartellino è valutato circa 70 milioni di euro da parte di Rocco Commisso, ai quali bisogna aggiungere i milioni del suo stipendio, circa otto, e quelli della commissione al suo agente. E’ evidente, che l’investimento supererebbe non di poco i 100 milioni. Una spesa non da poco, che sarebbe più facile da affrontare in estate. Al momento, come vi abbiamo raccontato, non è stata presentata alcuna offerta alla Fiorentina da parte della Juventus. I viola hanno ricevuto quella ufficiale dell’Arsenal ma Londra non è una destinazione che piace al centravanti, che preferirebbe la Spagna o appunto l’Italia.

L’affare Vlahovic è una situazione che va monitorata costantemente, perché nulla davvero si può escludere. Anche perché Commisso è pronto a cederlo subito. Se dovesse arrivare l’offerta che convinca tutte e tre le parti, potrebbe partire subito ma è l’ipotesi, al momento, più complicata. Più facile un addio a giugno o addirittura a parametro zero.

Juventus, ecco l’offerta per Vlahovic

Nel frattempo, però, continuano a rincorrersi le news relative al bomber della Serbia. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Marcello Chirico: “Vlahovic desidererebbe trasferirsi subito alla Juventus – scrive il giornalista sul proprio profilo Twitter -. Col club bianconero ha già raggiunto un accordo quinquennale per se milioni di euro netti a stagione più uno di bonus. Ora spetta solo a Commisso accettare o no la proposta della Juve più Kulusevski.

La Juventus è disponibile a trattare con la Fiorentina la cessione immediata di Vlahovic anche sulla base di 60 milioni di euro senza contropartite tecniche”.

Non resta che attendere per capire se la Juventus, in questi giorni, busserà alla porta della Fiorentina per presentare un’offerta e se questa basterà a convincere Rocco Commisso. La sensazione è che comunque saranno giorni davvero caldi.