Contatti in corso, destinazione a sorpresa: lascia la Juventus

Possibile cessione last minute per la Juventus: destinazione a sorpresa per un calciatore di Allegri, contatti in corso tra le parti

La Juventus non ha ancora operato nel mercato di gennaio. Nessun acquisto e nessuna cessione per i bianconeri che certo non sono stati con le mani in mano.

Serve cedere per far arrivare giocatori più in sintonia con il calcio di Allegri, ma l’impresa è tutt’altro che agevole. Arthur sembrava avviato verso l’Arsenal, ma il tecnico ha fermato tutto in attesa di un sostituto. Tra i nomi per il centrocampo c’è Zakaria, in scadenza con il Borussia Monchengladbach, mentre – come raccontato da Calciomercato.it – non si preannuncia semplice arrivare a de Jong del Barcellona, con i blaugrana che potrebbero dire sì al prestito di un anno e mezzo con un obbligo di riscatto fissato su cifre molto alte. In tutto questo emerge anche un’altra possibile cessione per i bianconeri. Il nome è quello di Rodrigo Bentancur. Il 24enne uruguaiano sta giocando a corrente alternato e, almeno per il momento, ha mancato l’appuntamento con la consacrazione definitiva. Ecco perché una sua cessione, davanti alla cifra giusta, non è improbabile, anche se poi il nodo sarebbe lo stesso di Arthur: serve un sostituto.

Calciomercato Juventus, Bentancur via: destinazione a sorpresa

Proprio a Bentancur sta pensando una delle protagoniste indiscusse del mercato invernale in Premier League. Dopo aver chiuso gli arrivi di Coutinho, Digne e Olsen, l’Aston Villa di Gerrard sta cercando anche un rinforzo a centrocampo. Bentancur, secondo quanto riferisce il ‘Daily Mail’, rappresenta una delle prime scelte dell’allenatore inglese.

Attualmente decima in campionato, la squadra di Birmingham è tornata oggi alla vittoria contro l’Everton dopo un digiuno durato tre partite. I ‘Villans’ vogliono migliorare la propria rosa e Bentancur è un profilo che piace a Gerrard, come quello di Kamara, in scadenza di contratto con il Marsiglia e accostato alla stessa Juventus. Tornando a Bentancur, secondo quanto riferisce il tabloid britannico, sono in corso contatti tra le parti: a cosa porteranno si vedrà nei prossimi giorni.