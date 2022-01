Colpo Inter dalla Serie A, Marotta fa esultare Inzaghi a gennaio

Possibile colpo dell’Inter dalla Serie A, Marotta fa esultare Inzaghi con l’arrivo del nuovo bomber a gennaio

Non solo l’esterno sinistro. In questo calciomercato di gennaio l’Inter potrebbe regalare a Simone Inzaghi anche un nuovo attaccante. Dopo l’infortunio di Correa, che resterà fermo circa un mese, il reparto offensivo sembra necessitare di un altro elemento. Il tecnico e i dirigenti hanno fatto un nuovo punto della situazione proprio ieri, ad Appiano.

Nell’ultima settimana di gennaio, come anticipato, l’attenzione di Marotta non sarà solo per l’arrivo di un esterno sinistro. L’Inter sta ora valutando con concretezza l’opportunità di acquistare un altro attaccante, che numericamente in rosa andrà a sostituire Satriano, già ceduto al Brest. Non si tratterà di un investimento a lungo termine. L’obiettivo, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è prendere un giocatore pronto all’uso, in grado di sedersi serenamente in panchina salvo poi risultare utile quando chiamato in causa. Il profilo di Felipe Caicedo avrebbe già messo d’accordo tutti. Tra i dirigenti pare ci sia una convergenza di opinione sull’ecuadoriano e già si sarebbe verificato un primo contatto con il suo agente Matteo Materazzi.

Calciomercato Inter, Caicedo per l’attacco e Kostic per la fascia: le ultime

Il giocatore ex Lazio approdato la scorsa estate al Genoa piace molto a Simone Inzaghi e l’operazione sarebbe fattibile in prestito. Come alternativa all’acquisto di un bomber, il tecnico starebbe pensando di spostare Perisic nel ruolo di seconda punta.

La dirigenza potrebbe inoltre provare nuovamente a prendere Kostic per la fascia, come già anticipato da Calciomercato.it nei mesi scorsi. Il forcing, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe in programma la prossima settimana.