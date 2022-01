Cagliari-Fiorentina, UFFICIALE: Vlahovic fuori dai convocati

Dusan Vlahovic non prenderà parte alla partita tra Cagliari e Fiorentina. L’elenco dei calciatori convocati da Italiano per il match di Serie A

Di voci su Dusan Vlahovic ce ne sono tantissime, soprattutto in tempi di calciomercato e con la Juventus che lo segue da vicinissimo. Ma oltre alle trattative, anche il Covid-19 non lascia pace ai club di Serie A, come a tutta la popolazione, ancora alle prese con nuovi casi.

Di certo, c’è che il bomber serbo, che non rinnoverà il contratto con la Fiorentina, non sarà presente domani nella trasferta contro il Cagliari. Vi abbiamo riportato negli ultimi giorni a che punto siamo per l’eventuale passaggio del bomber alla Juventus già nella sessione di gennaio. A prescindere dalle dinamiche relative il calciomercato, dove il serbo piace proprio a tutti e dove ogni mossa rischia improvvisamente di ribaltare la situazione, il campo va avanti e, per domani, senza Vlahovic.

Fiorentina, Vlahovic fuori dalla lista dei convocati

Il calciatore, infatti, non risulta nella lista dei convocati diramata da Vincenzo Italiano per la partita di Serie A. Ricordiamo che parallelamente la Viola aveva comunicato ufficialmente la presenza di due positivi al Covid nella giornata di oggi. Nella lista dei convocati non figurano neanche Martinez Quarta, rientrato da poco a disposizione, e Riccardo Saponara. Di seguito la lista.

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastatic, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Munteanu, Piatek, Sottil