Calciomercato, ribaltone improvviso: il Bayern lo porta via alla Juventus

La Juventus ha ormai individuato il prescelto come colpo immediato per rinforzarsi, ma la situazione è intricata

Sono giorni caldissimi per la Juventus e Massimiliano Allegri. A poco più di dieci giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, i bianconeri non hanno mosso passi concreti per un colpo in entrata. Il motivo è ovviamente l’attesa di un’uscita, indispensabile per pensare di arrivare a un rinforzo.

Una possibilità poteva aprirsi con l’addio di Morata in direzione Barcellona, che poi però è stato bloccato appunto da Allegri. Lo spagnolo è ritenuto troppo importante, soprattutto in relazione alle difficoltà di trovare un sostituto all’altezza e pronto subito. E l’attaccante ex Atletico e Real in queste settimane sta dando ragione al suo allenatore. Questione simile per il centrocampista, in cui Arthur resta il giocatore attorno al quale ruota tutto il mercato della Juve. Se il brasiliano andrà via dovrà arrivare un sostituto, altrimenti si resterà così. E anche in questo caso Allegri ci sta pensando bene, dopo le ultime buone prestazioni dell’ex Barcellona ma anche per l’assenza di un erede forte e raggiungibile.

Per la verità la scelta, sia il tecnico toscano che il club, sarebbe stata già fatta. Il nome individuato da tempo è quello di Denis Zakaria, centrocampista del Borussia M’Gladbach che piace però a tanti top club in Europa. In estate era il preferito della Roma dopo il naufragio dell’affare Xhaka, poi il cambio di agenti e la concorrenza hanno fatto il resto. Sullo svizzero è arrivata così la Juventus: per Allegri è il rinforzo perfetto, in grado di abbinare potenza, quantità e anche qualche incursione offensiva. Il suo contratto con i tedeschi è in scadenza a giugno 2022, per questo fa gola a tutti. I bianconeri, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, potrebbero fare anche una mossa per prenderlo subito senza aspettare di ingaggiarlo a zero.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco forte su Zakaria: come stanno le cose

Strategia diversa per il Bayern Monaco: secondo ‘Sky Sport Deutschland’, i bavaresi lo seguono da anni e sono in corsa – probabilmente in pole – per Zakaria. Il giocatore non rinnoverà, per Nagelsmann sarebbe ovviamente un colpo ideale in grado di coniugare un po’ tutto. E prenderebbe il posto di Tolisso, ormai verso l’addio a zero anche lui. Inoltre, visto comunque il gran numero di centrocampisti (vedi Sabitzer, Goretzka, Kimmich e Roca), il giocatore del Gladbach potrebbe essere anche un’alternativa nei tre di difesa. Il Bayern quindi sembra al momento la candidata più forte e temibile per la Juventus, anche perché il Manchester United – nonostante i colloqui tra il calciatore e Rangnick – sembra essersi per ora defilato.