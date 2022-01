Calciomercato Juventus, scelta a sorpresa per Vlahovic | L’Inter batte tutti

La Juventus si muove sul calciomercato per arrivare a Dusan Vlahovic. Un’indicazione clamorosa, però, potrebbe cambiare tutto

Tutti pazzi per Dusan Vlahovic, e la Juventus in particolare. La Vecchia Signora ha fatto partire la caccia grossa per il bomber serbo sul calciomercato e anche per l’immediato.

L’attaccante negli ultimi mesi e in generale a partire dall’anno solare 2021 si è guadagnato il rispetto e l’ammirazione di tutti, a suon di gol e ottime prestazioni. Un profilo completo che abbina fisicità e aggressività a qualità tecniche non indifferenti. E soprattutto le tante reti in Serie A e Coppa Italia, anche recentissime. Insomma, Vlahovic è un profilo raro sul calciomercato e che sembrerebbe far particolarmente comodo alla Juventus. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, infatti, la Vecchia Signora ha perso – anche solo a livello numerico – un gran bottino di gol dal suo reparto offensivo. Numeri che intende recuperare proprio con l’innesto del bomber serbo. In un’operazione che potrebbe includere anche Dejan Kulusevski e che potrebbe vivere i suoi giorni più caldi già a gennaio. Ma, in attesa, che le trattative entrino nel vivo, i nostri utenti di Twitter sembrano avere idee diverse per il calciatore.

Calciomercato Juventus, svolta per Vlahovic: gli utenti promuovono l’Inter

Nelle ultime ore, in particolare, si è parlato non poco di un’offerta da parte della Juventus per il calciatore. Una proposta che Joe Barone ha subito smentito e che potrebbe celare scenari inaspettati per Vlahovic. Abbiamo chiesto ai nostri utenti su Twitter quale destinazione vedrebbero meglio per il bomber e il risultato, se dovesse davvero verificarsi, di certo non farebbe piacere alla Juventus. Stiamo parlando dell’Inter. I nerazzurri sono tra i club che sono alla finestra per il serbo e secondo i nostri utenti sarebbero la scelta migliore per il bomber. Il sondaggio, infatti, l’ha vinto la Beneamata con il 28,9%, di pochissimo rispetto al Bayern Monaco. Superati anche Real Madrid e Arsenal. Di seguito vi proponiamo i risultati.