La Juve ci riprova per Vlahovic | Annuncio UFFICIALE della Fiorentina

Saranno giornate infuocate le prossime, Juventus e Arsenal tentano l’affondo decisivo per Vlahovic: annuncio ufficiale della Fiorentina

È l’uomo del momento in Serie A, nel 2021 è stato la grande rivelazione ed ora è tra gli attaccanti più ambiti in Europa: il futuro di Vlahovic, però, potrebbe decidersi già nelle prossime giornate.

La notizia del giorno, in Italia, riguarda proprio l’attaccante serbo classe 2000. La Juventus avrebbe presentato un’offerta alla Fiorentina: 35 milioni più il cartellino di Dejan Kulusevski, valutato anch’esso 35 milioni di euro. Oltre ai bianconeri, anche dalla Premier League starebbe aumentando la pressione per avere subito Dusan Vlahovic. Intanto, Joe Barone ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali riguardo al futuro dell’attaccante.

Calciomercato Juventus, Barone: “Vlahovic via subito? Noi siamo a disposizione”

Si infiamma la corsa a Dusan Vlahovic, in questo finale di mercato potrebbe essere messo in piedi un trasferimento che avrebbe del clamoroso. La Fiorentina ha rotto nuovamente il silenzio sul proprio bomber, confermando quanto raccontato in queste settimane su Calciomercato.it: l’Arsenal ha presentato un’offerta per acquistare subito il classe 2000. Joe Barone, direttore generale del club Viola, ha parlato ai microfoni de ‘La Nazione’: “Il nostro mercato non è chiuso, qualcuno andrà via. Qualche club inglese si è fatto vivo per Vlahovic e noi siamo a disposizione per trattare, ma lui e il suo agente non parlano”.

Un silenzio, quello dell’attaccante e del suo entourage, che spaventa la dirigenza gigliata. Barone, al riguardo, aggiunge: “Zero comunicazione con la controparte e io avevo chiesto chiarezza, avevo chiesto al suo manager di essere chiari, ma ancora niente. Nessun contatto con loro”. Nel frattempo, anche la Juventus prova a giocarsi le sue carte per arrivare a Vlahovic: ormai non è più un mistero il fatto che sia il grande obiettivo di ‘Madama’ per l’attacco. Dusan sarebbe considerato l’uomo giusto a cui affidare l’eredità di Cristiano Ronaldo, rimasta vacante nell’ultimo mercato estivo.