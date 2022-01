Ancora in bilico il futuro di Arthur | Cherubini tenta il grande colpo

Il destino di Arthur resta ancora in bilico, con l’Arsenal pronto a chiudere con la Juventus: Cherubini tenta il colpaccio per il sostituto

Il mercato bianconero rischia di essere ancora molto tumultuoso e nelle prossime settimane si potrebbe assistere a diversi colpi di scena: il primo potrebbe riguardare il centrocampista brasiliano.

Nelle scorse settimane l’Arsenal ha accelerato per Arthur, arrivando ad un accordo pressoché totale per il prestito del brasiliano. Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la posizione della Juventus sarebbe cambiata: senza un sostituto Allegri non dà il via libera all’operazione. Proprio a questo riguardo potrebbe arrivare la svolta nei prossimi giorni: Federico Cherubini starebbe lavorando ad un grande colpo.

Calciomercato Juventus, Arthur in stallo | Guimaraes il grande obiettivo

Secondo quanto rivelato sul ‘Corriere dello Sport’, la Juventus sarebbe in contatto con diversi intermediari di mercato per limare le pretese dell’Olympique Lione su Bruno Guimaraes. Come vi abbiamo detto su queste pagine, il brasiliano è uno dei profili preferiti della dirigenza bianconera per il centrocampo, ma la prima richiesta dell’OL è di circa 40/45 milioni di euro. Una cifra altissima che, al momento, è fuori portata per la ‘Vecchia Signora’.

Prima di arrivare a Guimaraes, la Juventus dovrebbe riuscire a cedere qualcuno e quel qualcuno potrebbe essere proprio Arthur. I bianconeri nel prestito di 18 mesi, vorrebbero far inserire all’Arsenal un diritto di riscatto intorno ai 50 milioni di euro. Insomma, la formula dell’operazione con i ‘Gunners’ potrebbe subire ancora delle modifiche ed il mercato della Juventus a centrocampo rischia di vivere ancora dei ribaltoni importanti.