Bologna-Inter, decisione presa: ricorso nerazzurro

Bologna-Inter, dopo la decisione del Giudice Sportivo, il club nerazzurro ha intenzione di fare ricorso

Niente penalità per il Bologna: la sfida tra i rossoblù e l’Inter, in programma lo scorso 6 gennaio, dovrà essere rigiocata. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo, che ha decretato come la sfida, prevista per l’Epifania e non disputatasi per via dei casi Covid nella rosa felsinea, dovrà essere riprogrammata in calendario da parte della Lega Serie A.

Una decisione che però non è stata gradita in casa nerazzurra. L’Inter infatti farà ricorso per poter accedere agli atti. Il club reclama il mancato accesso alla documentazione e sottolinea la presentazione della distinta e il mancato ricorso del Bologna nelle ore successive alla mancata disputa del match. Della presentazione della distinta però il Giudice non fa menzione, considerandolo evidentemente un mero errore formale. Per quanto riguarda il ricorso sempre il Giudice Sportivo sottolinea nel comunicato come abbia ritenuto sufficiente la documentazione presentata dal Bologna per chiedere alla Lega il rinvio della partita. Parola che passerà dunque alla Corte Sportiva d’Appello.