Napoli-Salernitana, UFFICIALE: nuovo positivo, gara a rischio

A rischio la sfida tra Napoli e Salernitana: altro caso di positività al Covid nella rosa degli amaranto, gara a rischio

Continua l’incubo Covid per i club di Serie A. In particolare sono due le partite sotto l’occhio del ciclone che potrebbero subire il rinvio con le nuove direttive del protocollo. In primo piano c’è Inter-Venezia, con il club lagunare che ha annunciato una positività di un nuovo componente del gruppo squadra. Non è chiaro però attualmente quanti siano i calciatori positivi nella rosa di Paolo Zanetti. L’altra gara cerchiata in rosso è il derby campano tra Napoli e Salernitana, in programma al Maradona domenica alle 15.

La società amaranto è alle prese con nuovi positivi al Covid e ha annunciato la positività di un nuovo calciatore. Salgono dunque a nove i calciatori positivi nella rosa di Colantuono. Un numero che, al momento, porterebbe al rinvio della sfida contro i partenopei. Questo il comunicato ufficiale:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove”.