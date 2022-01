Juve, effetto domino immediato | Due cessioni e doppio colpo

Il mercato della Juventus potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta: due giocatori in uscita e due centrocampisti in arrivo per Allegri

Negli ultimi due mesi i bianconeri hanno viaggiato ad un ritmo importante in campionato, come testimoniano i 20 punti realizzati sui 24 in palio, e il quarto posto è sempre più vicino: ora Allegri vuole una spinta dal mercato.

La sessione invernale di calciomercato della Juventus potrebbe essere arrivata finalmente ad un punto di svolta. Il tecnico livornese ha messo il focus sul centrocampo, individuato come il reparto che più di ogni altro necessita di essere restaurato, così la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ vuole accontentarlo con un doppio colpo in entrata. Prima di portare a Torino due giocatori, però, altrettanti bianconeri dovranno lasciare il club: accordo vicino e effetto domino pronto a partire.

Calciomercato Juventus, Arthur e Ramsey verso la Premier | Arrivano subito Zakaria e Rovella

Potrebbe essere arrivata la svolta per il mercato della Juventus, data ovviamente dalle operazioni in uscita. Come raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, su Arthur continua il pressing dell’Arsenal anche se Allegri non sembra disposto a far partire il brasiliano senza un sostituto all’altezza. Ora tutte le pedine potrebbero andare al proprio posto e scatenare il domino di mercato che porterà due rinforzi a centrocampo al tecnico livornese.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, si avvicina l’accordo con l’Arsenal per Arthur mentre per Aaron Ramsey si aprono le porte del Crystal Palace. Due operazioni in uscita, che permetteranno alla Juventus di mettere a segno un doppio colpo in entrata: il primo rinforzo sarà Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione con il Borussia Moenchengladbach, mentre il secondo sarà l’arrivo immediato di Nicolò Rovella. Il talento bianconero, attualmente in prestito al Genoa, potrebbe tornare alla base in anticipo: la società piemontese è al lavoro con il club ligure per confezionare il ritorno di Rovella. Massimiliano Allegri potrebbe trovarsi due nuovi centrocampisti per terminare al meglio la stagione.