Calciomercato Juventus, irrompe il Bayern | Così saltano due affari

I piani della Juventus sul mercato potrebbero subire una brusca battuta d’arresto: irrompe il Bayern Monaco sul centrocampista

Domenica sera arriva una di quelle sfide che possono cambiare l’inerzia di una stagione: a San Siro andrà in scena Milan–Juventus, una delle partite storiche del calcio italiano.

I rossoneri arrivano dalla sconfitta interna, condita dalle polemiche arbitrali, contro lo Spezia ed i bianconeri arrivano dalla doppia vittoria tra campionato e Coppa Italia. Massimiliano Allegri ha messo nel mirino il quarto posto e il ruolino di marcia della ‘Vecchia Signora’ negli ultimi due mesi è coerente con questo obiettivo. La sfida contro il Milan può dare la svolta giusta, mentre un ulteriore spinta potrebbe arrivare dal mercato: uno degli obiettivi della Juventus, però, potrebbe sfumare al fotofinish. Dalla Germania rivelano che il Bayern Monaco avrebbe rotto gli indugi e sarebbe pronto a finalizzare il colpo di mercato.

Calciomercato Juventus, attenzione a Zakaria | Il Bayern Monaco lo porta via

Uno degli scenari di mercato che coinvolgono la Juventus in maniera crescente nella giornata di oggi è quello che vede un doppio addio a centrocampo per consegnare due colpi ad Allegri. Nella giornata di ieri, sulle pagine di Calciomercato.it, vi abbiamo informati della volontà del tecnico livornese di trattenere Arthur se non dovesse arrivare un sostituto all’altezza. Tra i papabili per sostituire il brasiliano in mezzo al campo quello che sembra convincere maggiormente è Denis Zakaria: lo svizzero è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e potrebbe essere acquistato a prezzi di saldo.

Le brutte notizie, però, arrivano dalla Germania. Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, il Bayern Monaco avrebbe deciso di rompere gli indugi e gettarsi a capofitto su Zakaria. Anche per i bavaresi il centrocampista del Gladbach, nella sua situazione contrattuale, rappresenta un’occasione troppo ghiotta per non essere colta. Questo cambio di strategia dei tedeschi potrebbe scombinare totalmente i piani della Juventus, che si vedrebbe sorpassata alle battute finali. Oltre al Bayern, su Zakaria bisogna registrare anche il grande interesse del Manchester United: insomma, arrivare allo svizzero non sarà per niente semplice per i bianconeri.