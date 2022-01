Calciomercato, la Juventus fa il prezzo | Nuovo bomber in arrivo

La Juventus si muove sul calciomercato, alla ricerca del nome giusto per migliorare la sua rosa. In attacco, ora è corsa a due ma alle condizioni dei bianconeri

Il calcio, semplicemente e in sintesi, è il gol in tutte le sue declinazioni. Sarà una versione puerile, per certi versi istintuale, eppure un fondo di verità c’è, alla faccia dei dibattiti e delle speculazioni tattiche.

E la Juventus, orfana ormai da mesi di Cristiano Ronaldo e con un attacco che per numeri, reti e continuità, non convince del tutto tifosi e addetti ai lavori, un nuovo bomber lo cerca, anche se non è così facile come potrebbe sembrare. Vi parliamo da settimane della pista Mauro Icardi, ma il bomber argentino non è accessibile per ingaggio e costi. Per questo, in ballo restano due piste significative e che potrebbero comunque garantire a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante, in attesa – magari – di botti più consistenti dalla prossima estate. Nel mirino, restano i profili di Anthony Martial e Sardar Azmoun, ma entrambi a condizioni diverse e che ora la Juventus è pronta a dettare.

Calciomercato Juventus, due strade per l’attacco ma alle sue condizioni

Iniziamo da Martial, ma non per importanza nelle idee bianconere. Il francese pare ormai ai ferri corti con il Manchester United che è disposto a cederlo, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, anche con un prestito di sei mesi senza obbligo di riscatto. Il problema resta l’ingaggio del calciatore: 15 milioni di euro a stagione. Troppo per la Juventus che ravviverà la pista solo se i Red Devils contribuiranno al pagamento di questa cifra.

Altrimenti, e assolutamente da non scartare, c’è la pista Azmoun, bomber incontrato anche in Champions League negli scorsi mesi. Nonostante i gol segnati quest’anno, è in scadenza a giugno 2022, ma il club russo chiede un indennizzo da 5 milioni di euro. La Juventus non ha intenzione di spendere quella cifra – seppur non troppo alta -, anche perché non vede l’attaccante come un possibile titolare e potrebbe comunque cavalcare la pista da giugno. E alle sue condizioni.