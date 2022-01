Calciomercato, rifiutato dal Real Madrid: via libera all’Inter gratis

Il Real Madrid dice no al colpo invernale: via libera per l’Inter che prenota l’affare per la prossima estate, i dettagli

“Tutti i club hanno il dovere di monitorare le occasioni. Noi dobbiamo avere l’ambizione ed alzare l’asticella”. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato così di recente, illustrando la strategia della società.

I parametri zero fanno parte proprio delle occasioni da monitorare con attenzione, rappresentando una opportunità anche dal punto di vista economico. Un aspetto non secondario in questo particolare periodo storico, soprattutto di una società come l’Inter che deve prestare massima attenzione al bilancio, come accaduto la scorsa estate con le due cessioni illustri di Hakimi e Lukaku. Tornando ai parametri zero, ce n’è uno tra i tanti che stuzzica la fantasia nerazzurra con i campioni d’Italia che potrebbero approfittare anche del rifiuto del Real Madrid.

Calciomercato Inter, il Real dice no: via libera per Ginter

Lo si legge su ‘defensacentral.com’, che spiega come il Real Madrid abbia detto no a Matthias Ginter. Il difensore, 24 anni, è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchendladbach e ha già fatto sapere al club tedesco di non avere intenzione di rinnovare e di voler andare via a fine stagione. Proprio per questo la società spera in una cessione immediata, per poter evitare un addio a zero.

In questo senso si sono mossi gli agenti del calciatore, secondo quanto riporta il portale spagnolo: ci sarebbe stata un triplo contatto con il Real Madrid per il trasferimento già a gennaio del difensore. Contatti che però non hanno portato a nessun tipo di frutto: il club spagnolo ha, infatti, detto no, confermando che in questo mercato di gennaio non ci saranno operazioni in entrata. Una buona notizia per l’Inter che ha così un ostacolo in meno sulla strada per arrivare a Ginter. Obiettivo dei nerazzurri è portare il 24enne in Serie A per la prossima stagione a parametro zero.