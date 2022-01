Inter-Empoli: voti e tabellino del primo tempo della sfida del Giuseppe Meazza valida per gli ottavi di Coppa Italia. A segno il subentrante Sanchez all’intervallo

Decide il lampo di Sanchez dopo il primo tempo della sfida degli ottavi di Coppa Italia tra Inter ed Empoli a San Siro.

Il cileno entra al posto di Correa (uscito tra le lacrime per infortunio) e di testa buca Furlan sul perfetto cross dalla destra di Dumfries. L’olandese è una freccia sulla destra, bene anche Vidal nella mediana di Inzaghi. Romagnoli in affanno nell’undici toscano, non graffia l’atteso ex Pinamonti.

INTER

Radu 6

D’Ambrosio 6

Ranocchia 6

Dimarco 6

Dumfries 7

Vidal 6,5

Gagliardini 6

Vecino 6

Darmian 5,5

Correa SV (5′ Sanchez 7)

Lautaro Martinez 5,5

All. Inzaghi 6,5

EMPOLI

Furlan 6,5

Fiamozzi 6

Viti 5

Romagnoli 5

Marchizza 5

Asllani 5,5

Stulac 5,5

Bandinelli 6

Zurkowski 5,5

Pinamonti 5

Cutrone 5,5

All. Andreazzoli 5,5

Arbitro: Sacchi 5,5

TABELLINO

INTER-EMPOLI 1-0

12′ Sanchez

Inter (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; Lautaro Martinez, Correa (5′ Sanchez). A disposizione: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Dzeko, Kolarov, Sensi, Perisic, Calhanoglu, Barella, Skriniar, Bastoni. Allenatore: Inzaghi

Empoli (4-3-1-2) Furlan; Fiamozzi, Viti, Romagnoli, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; Zurkowski; Pinamonti, Cutrone. A disposizione: Ujkani, Vicario, Henderson, Bajrami, Fazzini, Damiani, Tonelli, Ricci, Stojanovic, Rizza, Ismajli, Pezzola. Allenatore: Andreazzoli

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

VAR: Giua

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 2′