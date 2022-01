Inter-Empoli, subito una tegola per Inzaghi: fuori in lacrime

Inter-Empoli inizia come peggio non potrebbe per Inzaghi: il nerazzurro costretto a lasciare il campo per infortunio, fuori in lacrime

Inizia come peggio non potrebbe la sfida con l’Empoli per l’Inter. Al 2′ minuto di gioco Simone Inzaghi perde Correa, vittima di un problema fisico.

L’attaccante argentino cade a terra dopo aver subito un fallo da un difensore toscano: l’ex Lazio appare subito molto dolorante e non passa molto tempo prima di capire che non riesce a continuare. Inzaghi manda in campo l’eroe della Supercoppa, Alexis Sanchez, mentre Correa esce in lacrime. L’attaccante rientra subito negli spogliatoi visibilmente contrariato: per lui un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra ma l’entità del danno si potrà capire soltanto dopo l’esecuzione degli accertamenti diagnostici in programma domani.