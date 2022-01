“Che imbarazzo”: Inter-Empoli, il nerazzurro finisce sotto accusa

Nonostante il vantaggio, la serata per l’Inter non è tutta positiva: c’è un nerazzurro preso di mira dai tifosi, che critiche

Un gol e un infortunio: il primo tempo di Inter-Empoli è stato dai due volti per la formazione di Inzaghi.

I nerazzurri hanno perso Correa per infortunio, ma proprio il subentrato Sanchez ha sbloccato il match con un colpo di testa. La squadra campione d’Italia non ha corso quasi mai pericoli, tenendo in pugno il match e sfiorando il raddoppio in un paio di occasioni. Nonostante ciò, per l’Inter arrivano anche critiche. E’ un nerazzurro, in particolare, a non aver convinto i tifosi che scaricano la loro insoddisfazione sui social. Roberto Gagliardini è stato criticato in maniera evidente su Twitter: “Che imbarazzo” scrive un utente ed un altro non ha alcun tipo di dubbi nel dire che “sta sbagliando tutto”. Per il centrocampista non resta che sperare nel riscatto nei secondi quarantacinque minuti.

Ecco alcuni tweet su Gagliardini:

Gagliardini utile come il ballerino degli 883 #InterEmpoli — Stefano (@stefanoa99) January 19, 2022

Gagliardini sta sbagliando tutto — €nZø (@_enz29) January 19, 2022

Gagliardini quanto ancora deve stare all'inter — Roberto (@Roberto_1908) January 19, 2022

Che imbarazzo Gagliardini — Barlady Cotoletta 🍸🍹🥃 (@CotoletteP) January 19, 2022

L'inimitabile capacità di Roberto Gagliardini di riuscire ad essere sempre il più scarso dei 22 in campo#InterEmpoli — Umbe🇸🇿 (@umbe_etc) January 19, 2022