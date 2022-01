Calciomercato Milan, ecco il nome last minute per Maldini

Calciomercato Milan, i rossoneri ancora a caccia di un rinforzo a gennaio: tutto sull’ultima settimana, Maldini lancia lo sprint

Le necessità di mercato del Milan rimangono sempre le stesse. Rossoneri che si concentrano sul colpo in difesa, per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Kjaer. Considerando anche la situazione di Tomori, che a sua volta sarà fermo ancora per qualche settimana, i pensieri di Maldini e Massara sono effettivamente tutti sulla retroguardia.

Per questa settimana, però, si penserà soprattutto alla delicatissima sfida contro la Juventus. Una grande classica da non fallire, in ottica scudetto, un passo falso potrebbe compromettere la classifica già prima del derby contro l’Inter. Tutti i discorsi di mercato saranno rinviati all’ultima settimana, quando, con la pausa di campionato, ci si potrà concentrare su eventuali innesti. Strada in salita per il Milan, tuttavia, almeno per il momento, con le varie piste – Diallo, Botman, Bremer – che appaiono decisamente onerose, o con dettagli tutti da definire, come nel caso di Bailly dal Manchester United.

Calciomercato Milan, idea Schuurs dall’Ajax per la difesa: le cifre

Il nome a sorpresa, secondo il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe essere Per Schuurs dell’Ajax. Il centrale olandese, classe 1999, è piuttosto promettente, ma, con i Lancieri, fatica a trovare spazio. E se ad Amsterdam chiedono una operazione a titolo definitivo che il Milan in questa fase vorrebbe evitare, le cifre potrebbero spingere a un investimento nell’immediato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta per il difensore del futuro: irrompe il Milan

L’affare potrebbe essere concluso per un importo complessivo intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra non insormontabile, soprattutto in prospettiva, che potrebbe convincere Maldini a lanciare l’offensiva.