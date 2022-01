Arriva gratis, Juventus o Psg: Pogba ha già fatto una scelta

La Juventus può piazzare il grande colpo a zero: Paul Pogba ha preso una decisione sul suo futuro, scelta fatta

Timore o occasione, i parametri zero possono essere croce e delizia. Croce per chi vede andare via, senza neanche guadagnarci, un proprio calciatore; delizia per chi, invece, su quel calciatore riesce a mettere le mani senza pagare il cartellino.

La Juventus ne sa qualcosa degli affari a zero per averne fatti (e subiti) in passato e per avere tra le sue fila uno dei calciatori in scadenza più ambiti: Paulo Dybala. Dell’attaccante argentino si è molto discusso negli ultimi giorni per la mancata esultanza dopo aver segnato con l’Udinese e per le parole di Maurizio Arrivabene sul suo rinnovo. Un incontro importante ci sarà nelle prossime settimane, ma non è di certo la Joya l’unico calciatore in scadenza ad ingolosire le big europee. Proprio la Juventus può affondare il colpo su Paul Pogba, un altro dei top che a fine stagione sarà libero di trasferirsi a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Pogba ha scelto: priorità ai bianconeri

Il 28enne francese sembra destinato a lasciare il Manchester United senza rinnovare il contratto. Una situazione che attira l’interesse di alcune delle grandi squadre del Vecchio Continente. Tra queste c’è sicuramente la Juventus che accarezza l’idea di un ritorno di Pogba da qualche anno ormai. I bianconeri dovranno vedersela anche con il Psg che vorrebbero arricchire con il ‘Polpo’ la loro già ricca rosa.

Proprio sulla sfida tra Juve e parigini si è soffermato il giornalista di Telelombardia Guido Tolomei su Twitter, dicendo la sua su quel che può essere il colpo Pogba.

“Ad oggi solo Psg e Juventus sono concretamente su di lui (oltre allo United) – il suo post sul social -. Gli inglesi hanno già fatto la loro offerta, i francesi non rappresentano una prima scelta per il polpo, la Juve sì. Saranno da capire le priorità del ragazzo: se i soldi o il cuore”. Per avere la risposta occorrerà attendere le prossime decisive settimane: presto il futuro di Pogba sarà chiaro a tutti.