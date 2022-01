Calciomercato Juventus, lo United ‘aiuta’ Pogba: colpo da sogno

Il futuro di Paul Pogba resta sempre sotto la lente d’ingrandimento con la Juventus che sogna ma un’altra squadra che potrebbe accoglierlo. Dall’Inghilterra hanno le idee chiare

Mentre la Juventus torna a vincere con discreta continuità, provando a dire la sua in modo vigoroso nella corsa alla prossima Champions League e passando senza particolari patemi il turno in Coppa Italia, la dirigenza al di fuori del terreno di gioco lavora al futuro. La rosa bianconera ha infatti ancora qualche punto debole da andare a sistemare, con le alte sfere della società che sono anche proiettate al futuro. Tra i reparti che soprattutto in estate potrebbero subire restyling c’è anche il centrocampo, poco continuo in alcuni elementi.

In quella zona di campo il sogno mai troppo nascosto dei tifosi della Juventus resta Paul Pogba, arrivato agli ultimissimi mesi da calciatore del Manchester United e fuori da tempo per infortunio. Il francese anche in questa stagione sta facendo molta fatica a trovare continuità di impiego e rendimento, a causa soprattutto delle molteplici problematiche fisiche.

Calciomercato Juventus, il Manchester United aiuterà Pogba per il suo trasferimento dei sogni

Inevitabili quindi le voci di mercato su Pogba, che sembra sempre più lontano dal Manchester United e come evidenziato anche dal ‘Daily Star’, il francese avrebbe peraltro già detto ai ‘Red Devils’ di voler passare al Real Madrid in estate. Il tecnico ad interim dello United, Ralf Rangnick ha rivelato di essere persino disposto a metterlo in vetrina in modo che il centrocampista francese possa assicurarsi la proposta dei suoi sogni dal prestigioso club spagnolo.

Pogba infatti ha tenuto colloqui sul suo futuro con le alte sfere della società diverse settimane fa e ha chiarito che vuole che la sua prossima destinazione sia il Bernabeu. Lo United dal canto suo non ha effettuato proposte di rinnovo ed è quindi pronto a perderlo a parametro zero. Intanto il calciatore sta per tornare in campo e Rangnick dovrebbe concedergli spazio utile quindi anche a mettersi in mostra.