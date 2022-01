Torna Balotelli: conferma dall’Inghilterra e annuncio del presidente

Arrivano novità dall’Inghilterra sul ritorno di Balotelli, c’è l’annuncio del presidente dell’Adana Demirspor

Il Newcastle pensa a Mario Balotelli. La notizia dei giorni scorsi sta trovando conferme nelle ultime ore anche in Inghilterra. Autore di una buona stagione in Turchia, con 8 gol e 4 assist realizzati in 20 presenze totali, l’italiano ha attirato nuovamente gli interessi della Premier League.

Il Newcastle United, conferma ‘Daily Star’, starebbe inseguendo l’ex attaccante di Manchester City e Liverpool. Il ricco club inglese vorrebbe ingaggiarlo per proseguire l’ambizioso progetto dopo l’acquisizione da parte del fondo arabo arrivata nei mesi scorsi. Non è da escludere, dunque, che Balotelli possa accettare una proposta importante in Premier League per tornare a segnare gol in uno dei principali campionati europei.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Contatti Newcastle-Fiorentina per Milenkovic: c’è l’apertura dei viola

Calciomercato, Newcastle su Balotelli: annuncio del’Adana Demirspor

Murat Sancak, presidente dell’Adana, ha rilasciato dichiarazioni importanti su Balotelli: “Abbiamo ricevuto l’offerta di una squadra araba. Abbiamo detto di no, abbiamo spiegato che non c’è l’intenzione di venderlo. Anche il Newcastle sta pensando di comprare Balotelli, ma fino a ora non ci hanno fatto pervenire un’offerta ufficiale. C’è una clausola di rescissione nel suo contratto”.

LEGGI ANCHE >>> Il Newcastle fa sul serio | Doppio assalto in Serie A, pronti 65 milioni

Il presidente ha proseguito: “Mario mi ha detto che non lascerà l’Adana Demirspor e che lo farà solamente se un giorno il presidente gli dirà che se ne deve andare”.