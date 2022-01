Lazio, Sarri perde un altro attaccante: big match a rischio

Perdita importante per la Lazio di Maurizio Sarri. Nel corso del match di Coppa Italia, che si sta disputando all’Olimpico, si è fermato

Piove sul bagnato in casa Lazio. I biancocelesti rischiano di perdere un altro calciatore importante per le prossime partite.

Maurizio Sarri ha già dovuto rinunciare a Pedro, per un guaio al polpaccio, ma nel finale di primo tempo del match di Coppa Italia, contro l’Udinese, si è fermato anche Mattia Zaccagni. L’esterno d’attacco ex Verona, si è scontrato con Isaac Success, restando a terra dopo il duro impatto.

Lazio, doppia assenza contro l’Atalanta

Il giocatore biancoceleste ha provato a rimanere in campo ma zoppicava vistosamente. All’intervallo il tecnico ha così deciso di lasciarlo fuori, facendo entrare al suo posto Raul Mora. Una grave perdita per Sarri, vista l’assenza di Pedro: il prossimo match di campionato, contro l‘Atalanta potrebbe essere giocato senza due pedine davvero importanti. E’ evidente che nelle prossime ore se ne saprà di più in merito al calciatore ex Verona, una volta effettuati gli esami del caso.