Lazio, Sarri in ansia per Pedro: si teme lungo stop

La Lazio e Pedro incrociano le dita in vista delle prossime sfide. Lo spagnolo non ci sarà contro l’Udinese ma non solo. Le condizioni

Pedro salterà la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, in programma questa sera all’Olimpico, e sono altissime le probabilità di un forfait anche contro l’Atalanta. Lo spagnolo incrocia le dita e spera che l’infortunio al polpaccio non sia più grave del previsto.

L’attaccante spagnolo, uscito al 40esimo del primo tempo durante la sfida con Salernitana, in mattinata sì sottoposto ad esami strumentali presso la Clinica Paideia. Maurizio Sarri è in ansia per il suo pupillo: in caso di lesione il giocatore dovrà fermarsi per più settimane.