Nemmeno il tempo di accoglierlo in casa granata, che il Torino di Ivan Juric perde il nuovo arrivato per tutta la stagione

Agli ottimi risultati raccolti sul campo dell’ultimo periodo che fanno sognare ai tifosi granata un possibile approdo in Europa, non corrisponde in casa Torino una certa fortuna sul mercato. Ivan Juric, infatti, dovrà fare a meno dell’ultimo acquisto che la proprietà gli aveva regalato nella sessione di gennaio.

Si tratta di Fares, l’esterno che l’allenatore croato aveva richiesto a gran voce come rinforzo di questo gennaio. L’esterno algerino, prelevato dalla Lazio dopo il prestito non troppo felice al Genoa nella prima parte di stagione, era arrivato a titolo temporaneo con diritto di riscatto il prossimo giugno. Un’opzione che, a questo punto, la società granata potrebbe anche non esercitare. Si tratta

Brutta tegola per il Torino: rottura del crociato per Fares

Come annunciato pochi minuti fa sul sito ufficiale del Torino, il neo acquisto Mohamed Fares – ufficializzato dal club granata appena quattro giorni fa – chiude anzitempo la sua stagione. Gli esami strumentali realizzati nelle scorse ore a seguito di un problema accusato all’altezza del ginocchio, hanno infatti evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco mediale.

Questa la nota della società: “Il Torino Football Club comunica che il calciatore Mohamed Fares durante la seduta di allenamento ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo”.

Fares, tra l’altro, non è nuovo a questo genere di infortunio. Nell’estate del 2019, quando ancora indossava la maglia della Spal, l’algerino si era rotto il crociato del ginocchio sinistro. Anche in quell’occasione era stato costretto ad un lunghissimo stop, come previsto per lesioni di questo genere. Nelle prossime ore, dunque, potrebbe arrivare da parte del club la conferma circa un’intervento chirurgico. Una decisione potrebbe coinvolgere anche la Lazio in quanto proprietaria del suo cartellino e che non esclude – a questo punto – un’interruzione anticipata del prestito.

Antonio Siragusano