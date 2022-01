Milan, Luis Alberto e Scamacca sorpassati | Nuovo colpo in Serie A

Luis Alberto e Scamacca sono due nomi in orbita Milan sul calciomercato. Entrambi, però, sono stati ‘battuti’: ecco i dettagli

Il calciomercato è questione di colpi di fulmine, trattative e lunghi amori. Ma anche semplicemente di necessità. E da qui partiamo per poi arrivare al dunque, alla scelta, al gong finale.

Il Milan e gli infortuni in difesa. Simon Kjaer, e tutto ciò che rappresenta, ai box fino a fine stagione. Poi Fakayo Tomori; ma per lui solo un mese eh. ‘Solo’. E, come non bastasse, il Covid e Alessio Romagnoli, ora una vecchia storia. Come per molti. Ma poi c’è il calciomercato, arriva il calciomercato. Di gennaio, in questo caso. Tanti i nomi sul tavolo per tamponare la situazione e arricchire la retroguardia di Stefano Pioli. E c’è già chi guarda oltre, a giugno, e a un calciatore che in Serie A sta facendo particolarmente bene. Stiamo parlando di Gleison Bremer. Il centrale è una vera e propria colonna per il Torino e sta confermando quest’anno tutte le sue capacità. Su di lui c’è anche l’Inter, ma i tifosi hanno espresso la loro preferenza.

Calciomercato Milan, Luis Alberto e Scamacca ‘perdono’ contro Bremer

E qui torniamo al discorso delle necessità. Luis Alberto e Scamacca rappresentano sicuramente dei profili molto desiderati, dagli addetti ai lavori come dai tifosi. Stiamo parlando di calciatori nel mirino anche di Inter e Juventus e per cui, nei prossimi mesi, le trattative potrebbero entrare nel vivo. Ma intanto nel sondaggio proposta da Calciomercato.it su Twitter, entrambi hanno perso proprio contro Bremer. Al Milan serve un centrale e, secondo i tifosi o comunque gli utenti che hanno votato, il difensore del Torino rappresenterebbe la soluzione giusta. Di seguito i risultati del sondaggio.