I tifosi, su Twitter, hanno bersagliato le condizioni del prato del Meazza, teatro della sfida fra il Milan di Stefano Pioli e lo Spezia di Thiago Motta: ecco alcuni tweet

Il Milan di Stefano Pioli sta giocando la sua gara contro lo Spezia di Thiago Motta al Giuseppe Meazza in San Siro.

In palio c’è il sorpasso all’Inter di Simone Inzaghi nella classifica del campionato italiano di Serie A, ma molte sono le critiche per un protagonista della gara. Non stiamo parlando dei giocatori e neanche dell’arbitro, bensì del terreno di gioco del Meazza in condizioni pessime. Negli ultimi giorni infatti, si sono giocate diverse partite sul terreno di San Siro, il tutto a partire da inizio 2022 con: Milan-Roma, Inter-Lazio, Inter-Juventus di Supercoppa italiana, Milan-Genoa di Coppa Italia. Quattro partite a strettissimo giro che hanno messo sotto stress il manto erboso dell’impianto meneghino che è stato oggetto di molte critiche da parte dei tifosi del Milan e non solo.

Milan-Spezia, condizioni di San Siro opinabili: i tifosi si sfogano

Su Twitter infatti, molti fan hanno deciso di sfogarsi nei confronti del terreno di gioco con un epiteto che spicca sugli altri: “campo di patate“. Questo modo di definire il prato di San Siro è stato quello prevalente nei tweet critici da parte dei tifosi contro il prato del Meazza. Milan-Spezia: pioggia di critiche nei confronti del prato di San Siro su Twitter

ECCO ALCUNI TWEET

Che bel campo di patate — c. (@_taysvoice) January 17, 2022

guardate il campo vi prego hahahahahajahajahah ho visto campi di patate più belli — 𝓼𝐢𝐦𝐨 (@simostwt) January 17, 2022

È tornato San Siro campo di patate come tra fine anni '80 e metà anni'90, insomma gli anni del restyling per Italia'90 #MilanSpezia — Riccardo (@AgoricK) January 17, 2022