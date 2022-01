Calciomercato, vogliono subito Mourinho | Offerta folle dopo l’esonero

La stagione di Mourinho è fatta di alti e bassi, ma la Premier non lo dimentica: sondaggio improvviso e risposta dello Special One

Con la vittoria di ieri contro il Cagliari, la Roma tiene il passo del treno Europa League, rosicchiando però anche due punti all’Atalanta, quarta in classifica ma con una partita ancora da recuperare. L’obiettivo dichiarato dei giallorossi è ovviamente la Champions League, ma le cose si sono molto complicate nelle ultime settimane.

Il pareggio con la Sampdoria e il doppio ko con Juve e Milan ha allontanato sensibilmente il quarto posto, che ora è a sette punti di distacco ma con la Dea che ha teoricamente la possibilità di salire a +10 vincendo nel recupero col Torino. Mourinho è alla sua prima stagione, di intoppi ce ne sono stati parecchi visto che il portoghese ha centrato un record negativo di ben nove sconfitte in ventidue partite giocate in campionato. Il gioco dello Special One non entusiasma, fatica a trovare un’identità precisa e dei meccanismi ben oliati, oltre a un attacco che segna molto poco.

Calciomercato, l’Everton esonera Benitez e ci prova con Mourinho: la risposta

Mourinho ha spesso condiviso la sua voglia di lottare per altri traguardi rispetto al sesto posto o alla Conference League, di avere una rosa diversa sia per qualità che soprattutto per mentalità e personalità. L’arrivo di Sergio Oliveira è un inizio, ma comunque il portoghese è in prestito. Nei mesi scorsi si è tornato a parlare spesso anche di un Mourinho che a fine stagione avrebbe considerato addirittura un eventuale cambio anticipato rispetto al contratto triennale. Soprattutto per le sirene della Premier League che sempre affascinano lo Special One. Al momento non c’è nulla, Mou resta totalmente concentrato sulla Roma e la piazza così come lo spogliatoio è unito. Anche se qualcosa continua a muoversi.

Secondo il ‘Telegraph’, l’Everton avrebbe provato a sondare il terreno proprio con Mourinho per un arrivo immediato. I Toffees ieri hanno esonerato Rafa Benitez dopo la brutta sconfitta contro il Norwich e una classifica che dice appena 6 punti sopra la zona salvezza. Le nove sconfitte nelle ultime dodici hanno fatto sorgere tanti dubbi nella società, che ha deciso di allontanare lo spagnolo e provare l’impresa con lo Special One, strappandolo subito alla Roma. Niente da fare, perché il tabloid inglese conferma il rifiuto da parte di Mourinho, che appunto resta ‘fedele’ al progetto giallorosso con l’intenzione totale di onorare l’impegno. Gli obiettivi dell’Everton a questo punto si spostano su Paulo Fonseca, Roberto Martinez, Duncan Ferguson e Marco Silva, oltre a Niko Kovac. Ma questo è un ulteriore segnale di come il legame tra Mou e la Premier sia ancora molto forte e può tornare a bussare in ogni momento.