La Roma vince in casa contro il Cagliari con un gol su calcio di rigore di Sergio Oliveira. Ai microfoni di ‘Dazn’ ha commentato la vittoria lo stesso Josè Mourinho: “Vittoria super importante. È una partita per la tranquillità, in cui fare più gol ma poi rischia di finire 1-1. Il gioco è stato totalmente dominio nostro, con e senza palla con una squadra che gioca un calcio molto diretto. Oggi abbiamo avuto il controllo ma alla fine il risultato è quello che conta, poteva finire 1-1 una partita da 4 o 5 a 0. Ho sempre sentito la pressione, l’ho sentita fino alla fine perchè puoi perdere punti come abbiamo quasi fatto con quella parata di Rui Patricio”.

DIFESA – “Per me Kumbulla è stato il miglior giocatore della mia squadra. Ha fatto una partita fantastica e mi da una soddisfazione grande. Ha avuto difficoltà in alcuni momenti della stagione e io sono stato negativo nel feedback con lui ma è stato sempre tranquillo, umile ed è cresciuto. Ha fatto una partita buona così come Mancini ed anche la copertura dei due calciatori a centrocampo, cosa che non abbiamo fatto contro la Juve. Abbiamo lavorato su questo e Veretout e Oliveira l’hanno fatto molto bene”.

ATTACCO – “A Felix è difficile chiedere di più. Non gli posso chiedere di avere la tranquillità davanti alla porta. Abraham soffre la frustrazione, non è capace di nascondere la frustrazione. Sono stanco Ciro, lasciami andare (ride ndr)”.

Mourinho ha quindi aggiunto: “Abbiamo avuto il Cagliari e abbiamo fatto fatica a vincere. Questa partita 4/5-0 o 1-0 all’ultimo minuto ma dovevamo vincere per forza. I ragazzi avevano bisogno di una vittoria e oggi è arrivata ed è molto importante”.

MERCATO – “Abbiamo bisogno di più Sergio Oliveira, ovvero calciatori di 29 anni, esperti che sanno cosa fare in alcuni momenti della partita. Non è un regista pure. Maitland Niles ci da opzioni, Karsdorp è andato in panchina senza allenarsi. Abbiamo fatto il nostro mercato con questi due ragazzi che possono migliorare le opzioni di squadra”.