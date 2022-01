Calciomercato, nuovo tridente da sogno | Il Milan risponde subito

Il Milan è molto attento al calciomercato in entrata e in uscita. I rossoneri dovranno difendersi da un assalto per il gioiello di casa

Il talento è merce rara sul calciomercato internazionale e di certo si paga caro. Ne sa qualcosa il Milan, ne sanno molto anche tutte le altre big.

E un calciatore che sta rubando diverse attenzioni è certamente Rafael Leao. La crescita dell’attaccante è stata esponenziale e soprattutto l’ex Lille ha acquisito grande risalto anche anche a livello internazionale, con grandi prove in Champions League. Una crescita che non è passata inosservata anche alle big d’Europa. E qui, per il momento, ci fermiamo. O meglio, uniamo i fili. E ci spostiamo a Liverpool. Secondo quanto riporta ‘don balon’, Jurgen Klopp vuole ulteriormente migliorare il suo attacco e formare un tridente da sogno. Piace non poco Luis Diaz, ma è solo uno dei nomi che potrebbe puntare il club inglese. Intanto, i Reds lavorano a un’altra operazione altrettanto importante: il rinnovo di Salah. L’egiziano non è ancora nel vivo, ma l’allenatore è ottimista circa il possibile accordo.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Spezia, tutti contro il prato di San Siro: “Un campo di patate”

Calciomercato Milan, assalto a Leao e contromossa immediata

Un altro profilo che, in realtà, potrebbe fare comodo e interessa gli inglesi è certamente Rafael Leao. E qui l’intreccio si chiude. Il portoghese ha le caratteristiche ideali per Klopp e piace. Ma piace molto anche al Milan. E ora la sua valutazione schizza alle stelle. Chi vuole l’attaccante rossonero ora deve spendere non meno di 60 milioni di euro, una cifra che è anche destinata a salire. Il Milan non ci pensa neppure e vuole blindare il suo gioiello con il rinnovo di contratto. Ora i rossoneri hanno tutta l’intenzione di consolidare il loro progetto e per farlo trattenere l’ex Lille sembra indispensabile.