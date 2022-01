Calciomercato Milan, Pioli stregato | 20 milioni per il nuovo trequartista

Il Milan potrebbe aver individuato il suo prossimo trequartista, mister Pioli sarebbe stregato: 20 milioni per l’offerta giusta

I rossoneri questa sera hanno la possibilità di mettere nuovamente la testa davanti all’Inter, anche se con una partita in più: contro lo Spezia sono obbligatori i tre punti per il club meneghino.

Stefano Pioli è concentrato sul campo, per tirare fuori il massimo dalla propria rosa e per dare battaglia ai nerazzurri fino al termine della stagione. Il tecnico emiliano, però, è in contatto continuo con Paolo Maldini e Frederic Massara per confrontarsi sulle prossime mosse di mercato: la priorità rimane quella legata al difensore, ma per il futuro si guarda anche sulla trequarti. Brahim Diaz, infatti, è in prestito dal Real Madrid e non sta nemmeno disputando una grandissima stagione: Pioli sarebbe stregato da un giocatore della Serie A.

Calciomercato Milan, Pioli stregato da Barak | Concorrenza di Inter e Juve

Otto gol e quattro assist in diciotto partite sono uno score importante per un trequartista, ma è ancora più impressionante se il contesto in cui si muove è quello del Verona. È vero, la squadra di Tudor è una delle migliori realtà del campionato a livello offensivo, però presenta dei limiti tecnici che devono far riflettere ancora di più sull’impatto di Antonin Barak. Contro il Sassuolo il ceco ha siglato una tripletta che ha portato tre punti pesanti per gli ‘Scaligeri’ e ha acceso ancora di più i riflettori del mercato su di lui.

Secondo quanto rivelato da ‘Libero’, Stefano Pioli sarebbe rimasto folgorato dalle prestazioni di Antonin Barak e vorrebbe inserirlo nell’undici rossonero per la prossima stagione. Sul ceco, però, ci sarebbero tutte le big italiane: Juventus e Inter comprese. L’offerta giusta che potrebbe far vacillare il Verona e avere il via libera per il trasferimento del trequartista dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Il prossimo trequartista del Milan potrebbe essere Barak: un profilo dotato di più fisicità rispetto a Brahim Diaz e di grande impatto sul campionato italiano, che stuzzicherebbe molto Pioli.