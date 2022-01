Calciomercato, lo svincolato top ha scelto: Juventus più vicina. E l’Inter…

Juventus e Inter cercano rinforzi per gennaio ma soprattutto per la prossima estate: il colpo a zero fa gola sia a Marotta che Cherubini

La questione Dybala per il momento sta catalizzando tutte le attenzioni del calciomercato in Serie A, a maggior ragione per la Juventus e – almeno nell’ambiente media – anche l’Inter. Sia Marotta che Farris hanno risposto alla domanda sull’argentino in maniera evasiva: l’ad nerazzurro non ha fondamentalmente confermato, ma neanche smentito categoricamente.

La situazione della Joya con la relativa esultanza decisamente polemica, di certo significativa con gli occhi fissi e puntati alla tribuna. “Cercavo un amico”, ha detto Dybala, probabilmente riferendosi però a qualcuno della dirigenza vedi Nedved, Cherubini e soprattutto Arrivabene. Che però in questi giorni, soprattutto dopo le dichiarazioni prima di Roma-Juve, tanto amico forse non è. E allora la prospettiva di un giocatore del genere a zero in estate non può che fa drizzare le antenne a qualsiasi club. A partire dall’Inter di Marotta, che per Dybala stravede.

Calciomercato Juventus e Inter, Christensen ha scelto: niente Premier League

Al tempo stesso c’è anche da pensare ad altri possibili colpi, anche in difesa. Negli ultimi due-tre anni il trend di non rinnovare e liberarsi a zero per scegliersi la squadra (e l’ingaggio) è cresciuto anche tra i top player. Juventus e Inter sono due club che hanno battuto molto spesso la strada degli svincolati e anche Marotta lo ha ammesso. Un altro finito nei radar di entrambe le società è Andrea Christensen, centrale del Chelsea in scadenza che non sta rinnovando. Le squadre su di lui sono parecchie, anche in Premier League. Ma, secondo la stampa inglese, il danese non ha intenzione di firmare a zero per un altro club della Premier, per rispetto del Chelsea.

E allora per Juve e Inter verrebbero meno delle concorrenti pericolosissime. Tuttavia ci sono sia Barcellona che Bayern Monaco sul giocatore, attualmente considerate in pole. I bavaresi sono a caccia di un possibile sostituto di Sule, che può andare via a zero essendo in scadenza, i blaugrana di un colpo di livello per la difesa senza pagare il cartellino. Tutti intrecci importanti sia per la Juve che per l’Inter che coinvolgono altri giocatori: se infatti Christensen dovesse andare al Bayern Monaco, difficilmente i tedeschi prenderebbero anche Rudiger. Che quindi tornerebbe più avvicinabile per le italiane, Real Madrid permettendo. Senza contare che lo stesso Sule è stato accostato anche ai bianconeri.