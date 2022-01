Calciomercato Inter, arriva il sì: altra cessione per Inzaghi

Dopo Satriano, l’Inter conclude un’altra operazione in uscita: è arrivato il sì del calciatore che resta in Serie A, i dettagli

Dopo aver perfezionato la cessione di Satriano al Brest, l’Inter è vicina a chiudere un’altra operazione in uscita.

Come anticipato da Calciomercato.it, Stefano Sensi è ad un passo dalla Sampdoria. La nostra redazione vi ha raccontato del via libera del club nerazzurro al prestito del centrocampista in blucerchiato: serviva il sì del giocatore che, secondo quanto riferito da ‘Sky’, è arrivato.

Sensi ha detto sì al trasferimento in Liguria fino al termine della stagione. L’affare potrebbe essere definito nelle prossime ore e sarà in prestito secco. Una soluzione gradita all’Inter che avrebbe così la possibilità di veder giocare il calciatore e magari rivalutare il cartellino. Inzaghi crede in lui ma, al momento, non può garantirgli maggior spazio in squadra. Forse proprio pensando a questo, l’ex Sassuolo ha preso la sua decisione: sì alla Sampdoria per ritrovare minuti e magari riguadagnarsi la Nazionale.