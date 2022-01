Serie A, Sassuolo-Verona 2-4: colpaccio gialloblù nel segno di Barak

Serie A, Sassuolo-Verona finisce 2-4: gol ed emozioni nel lunch match della 22esima giornata di campionato

Non sono mancati gol ed emozioni nel lunch match della 22esima giornata di Serie A disputatosi al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Verona. A vincere, alla fine, sono i gialloblù, che conquistano il secondo successo su due in questo 2022. Decisiva la tripletta di Antonin Barak, tornato titolare e a segno sia nel primo che nel secondo tempo.

Primo tempo sostanzialmente tutto di marca veneta, con Gunter che si vede annullare un gol dal Var. Var che invece da l’ok all’arbitro Prontera per il gol di Caprari che apre le marcature al 37′. Gialloblù che vanno a riposo in doppio vantaggio grazie al gol fortunoso di Barak al 44′, arrivato su rimpallo dopo rinvio di Maxime Lopez. Nella ripresa il Sassuolo prova a rispondere e lo fa con una gran girata al volo di Scamacca al 54′. Dopo tre minuti però l’arbitro, su consulto del Var, punisce con la massima punizione il fallo di mano di Chiriches. Consigli tocca, ma Barak trasforma comunque il rigore. I padroni di casa restano comunque nel match grazie al colpo di testa di Defrel, ma il solito Barak chiude i conti in contropiede in pieno recupero freddando Consigli con un morbido pallonetto.

Sassuolo-Verona 2-4

Marcatori: Caprari (V) 37′; Barak (V) 44′, 57′, 94′; Scamacca (S) 54′; Defrel (S) 67′.

CLASSIFICA:

Inter* 49 punti; Milan 48; Napoli 43; Atalanta* e Juventus** 41; Lazio** 35; Roma e Fiorentina* 32; Torino 31; Verona** 30; Sassuolo** ed Empoli 28; Bologna* 27; Udinese* e Sampdoria** 20; Spezia 19; Venezia* 17; Cagliari 16; Genoa 12; Salernitana* 11.

*una partita in meno

**una partita in più