Riflessioni in corso, vuole l’addio: Inter in scia di Juventus e Milan

Occasione dal Barcellona per Inter, Juventus e Milan: le tre grandi d’Italia tengono d’occhio il possibile malumore di un blaugrana

Dodici presenze in stagione, 355 minuti giocati. Non sono certo numeri da titolarissimo, tutt’altro: ecco perché Inter, Juventus e Milan hanno acceso i radar e li hanno puntati verso Barcellona.

Da qui può arrivare una occasione di mercato: il nome è quello di Riqui Puig, 23 anni, praticamente tutta la carriera al Barcellona. Un ‘canterano’ che ha fatto il salto in prima squadra ma ha mancato, finora, l’appuntamento con il salto di qualità: non è titolare neanche con Xavi dopo aver fatto tanta panchina con Koeman. Anche per questo il suo futuro potrebbe essere lontano dal ‘Camp Nou’: lo spiega ‘sport.es’, che racconta anche di come il calciatore abbia la decisione tutta nelle proprie mani. E’ lui, in pratica, che deve decidere se restare e provare a ritagliarsi più spazio oppure decidere di guadagnare minuti altrove.

Calciomercato, Riqui Puig nel mirino di Inter, Juventus e Milan

Una scelta che sarà legata anche al suo contratto in scadenza a giugno 2023. Riqui Puig deve quindi decidere se provare a convincere il Barcellona a puntare su di lui o cercare di esplodere altrove. In quest’ultimo caso le pretendenti non mancherebbero. In Italia, riferisce lo stesso quotidiano spagnolo, ci sono in coda Juventus, Inter, Milan e anche Napoli. Tutte hanno chiesto informazioni sul centrocampista e potrebbero farsi avanti qualora l’addio diventerebbe una ipotesi concreta.

Ma pretendenti ce ne sono anche in Premier League e, ovviamente, in Spagna dove il nome del 22enne piace tra gli altri a Betis, Celta e Granada.