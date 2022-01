“Il peggiore per distacco”: Atalanta-Inter, per Inzaghi bocciatura netta

L’Inter fatica sul campo dell’Atalanta e i tifosi si scagliano soprattutto con un calciatore di Inzaghi: la critica è pesante

Il big match della terza giornata di ritorno è sicuramente Atalanta-Inter. Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 0-0 anche se non sono mancate le emozioni.

La squadra di Gasperini ha provato a fare la partita, anche se le occasioni migliori le hanno avute i campioni d’Italia con Dzeko e Sanchez. Proprio il cileno è bersaglio preferito delle critiche dei tifosi interisti. Il cileno paga le dichiarazioni pronunciate dopo il gol vittoria in Supercoppa. Frasi che sembrano non essere state particolarmente gradite dall’ambiente nerazzurro che sui social si è scagliato contro di lui. “Il leone è meglio tenerlo in gabbia” scrive un utente ed un altro non ha dubbi: “Mi sembra un micino infreddolito”.

Ecco alcuni tweet su Sanchez:

Sanchez e Dzeko male, ma male un po’ tutti oggi #AtalantaInter — TV & Calcio 🏆 🖤💙 (@tv_e_calcio) January 16, 2022

ma Sanchez ce la fa questa sera a stoppare il pallone per bene??? #AtalantaInter — simo🏆 (@nocturnalgirlx) January 16, 2022

Sanchez prime 5 palle tutte perse. Bene #AtalantaInter — Zebo 👑 (@santilli_franco) January 16, 2022

Sanchez é già a due palle perse menomale che il leone deve giocare #AtalantaInter — InteristaWeeb (@Akito1123070862) January 16, 2022

#Sanchez per ora più che un leone sembra un gattino bagnato (ma molto più brutto). 🤣 #AtalantaInter #Inter — ロケットパンチ (@Zannaldo) January 16, 2022

Il leone è meglio tenerlo in gabbia.#Sanchez #AtalantaInter — Inter Supremacy (@int3rsupr3macy) January 16, 2022