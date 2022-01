Calciomercato Milan, affare saltato | C’è l’annuncio ufficiale

Arriva l’annuncio ufficiale per un possibile colpo di calciomercato del Milan per questo inverno in vista del mercato di riparazione

Sven Botman resta un obiettivo del Milan, che ha bisogno di rinforzare la difesa dopo l’infortunio di Kjaer. Dopo aver bloccato la partenza di Gabbia, il reparto arretrato di Stefano Pioli si affiderebbe al classe ’99 ex Lucchese più Romagnoli e Tomori. Il difensore olandese, però, nonostante il forte interesse da parte di Maldini, sembra destinato a restare in Ligue1, almeno fino alla fine della stagione, facendo saltare i piani di calciomercato dei rossoneri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, così è addio sicuro | I 55 milioni che cambiano tutto

Calciomercato Milan, annuncio su Botman

A confermarlo è stato il presidente del Lille, Olivier Letang, intervenuto in conferenza stampa nella giornata odierna: “Siamo stati già sollecitati la scorsa estate per Botman, ma siamo stati chiari: per questa stagione abbiamo bisogno del suo aiuto. Stiamo facendo un percorso anche in Champions League, dove ci siamo qualificati agli ottavi da primi del girone. Ci sono degli obiettivi importanti per questa seconda parte di annata. Botman resterà con noi per il prosieguo della stagione”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, corsa al difensore: altro stop per Pioli

Il giovanissimo olandese resta comunque un obiettivo del Milan per la prossima stagione, quindi la trattativa potrebbe riprendere già in estate. Da vincere ci sarà la concorrenza dei club di Premier League, anche alla luce di quella che sarà la situazione economica dei rossoneri in estate.