Abramovich accontenta Tuchel: 40 milioni, sorpasso alla Juventus

Il Chelsea potrebbe lasciare a mani vuote la Juventus: assalto e assegno da quaranta milioni per il rinforzo per Tuchel

A caccia dell’occasione giusta. Le big d’Europa sondano il mercato per trovare l’opportunità per rinforzare la rosa che unisca aspetto economico e tecnico.

Complicato sia a dirsi che a farsi, ma qualche occasione in giro per il Vecchio Continente c’è. La cerca anche la Juventus che deve ristrutturare la rosa: Arthur può trasferirsi all’Arsenal, lasciando libero un posto a centrocampo, reparto sul quale si sta centrando Cherubini, insieme all’attacco. Tra le opportunità individuate c’è anche una che arriva dal Barcellona: Frenkie de Jong non sembra rientrare nei piani di Xavi e, considerate anche le esigenze economiche del club catalano, in casa di offerta giusta potrebbe andare via. La valutazione è di circa cinquanta milioni di euro e su di lui ci sono anche PSG, Manchester City e Bayern Monaco. In aggiunta arriva anche il Chelsea, pronta a sbaragliare la concorrenza con una proposta vicina alle valutazioni dei blaugrana.

Calciomercato Juventus, offerta Chelsea per de Jong

Secondo quanto riferisce il ‘Daily Mail’, infatti, Abramovich sarebbe pronto ad accontentare Tuchel con una proposta per de Jong. Il tecnico del Chelsea è alla ricerca di un centrocampista da sistemare al fianco di Jorginho e Kante: l’olandese rappresenta il profilo giusto.

Da Londra sarebbe già partita una proposta da poco più di trenta milioni di euro, rispedita al mittente dal Barcellona. Per il rilancio però sarebbe soltanto questione di tempo: il Chelsea vuole sbaragliare la concorrenza di Juventus e Bayern Monaco ed ha pronto un assegno da quaranta milioni di euro. Cifra che si avvicina a quella richiesta dal Barcellona: quale sarà allora la risposta blaugrana? L’eventuale sì, priverebbe i bianconeri di un possibile colpo a centrocampo.