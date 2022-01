Tottenham, Conte insoddisfatto: spunta un’ipotesi clamorosa

Reduce dalla vittoria dello scudetto e poi dal divorzio con l’Inter, Antonio Conte è ripartito dal Tottenham firmando un contratto di diciotto mesi

L’avventura di Conte al Tottenham è partita col piede giusto, con il tecnico ex Inter riuscito presto a portare gli ‘Spurs’ in piena zona Champions. Poi però qualcosa è cominciato ad andare storto, vedi il ko contro il Chelsea di Lukaku in semifinale di Carabao Cup e la deludente prestazione – anche se la vittoria è arrivata – contro il Morecambe (terza serie) in Fa Cup.

Conte è insoddisfatto e, come suo solito, ciò lo ha palesato pubblicamente nelle varie conferenze stampa. Non ritiene adeguata la rosa a sua disposizione, così dopo l’incontro col patron Levy di qualche giorno fa, si aspetta una svolta sul calciomercato.

In sostanza investimenti importanti, uno o più colpi di spessore (Paratici punta anche Vlahovic, ‘sogno’ della Juventus per l’attacco) per alzare immediatamente il livello della rosa rendendo meno complicato il percorso verso la qualificazione alla prossima Champions.

Tottenham, bomba dall’Inghilterra: Conte potrebbe dimettersi dopo il calciomercato

Il mercato di gennaio è però molto complesso, gli ‘Spurs’ come tutti devono vendere prima di comprare, ecco perché Conte avrebbe già cominciato a manifestare grossa insofferenza. Stando al ‘Daily Mail’, i giocatori temono addirittura che possa andarsene alla fine della finestra di gennaio, ovvero dare le dimissioni qualora la squadra non venisse rafforzata a dovere, secondo le sue indicazioni. Il tutto nonostante un contratto di un anno e mezzo firmato solo qualche mese fa. Parliamo di uno scenario clamoroso, diciamo anche improbabile, ma conoscendo Conte nemmeno così tanto…