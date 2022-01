Guardiola ‘spaventa’ il Milan: pronto l’assalto al big di Pioli

Pep Guardiola intenzionato a fare spesa nuovamente in Italia. Nel mirino del tecnico del Manchester City c’è uno dei grandi talenti della nostra Serie A

‘Pericolo’ Guardiola per il Milan. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il tecnico del Manchester City ha messo nel mirino uno dei pilastri della squadra di Pioli seconda in classifica e fresca di qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

Il pass è stato ottenuto ieri sera, grazie al successo contro il Genoa dell’ex Shevchenko arrivato però solo nei tempi supplementari. Decisivo l’ingresso in campo a inizio secondo tempo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha confermato di essere in un periodo di forma eccellente realizzando il gol del pari.

La crescita di Leao è sotto gli occhi di tutti, con gol e prestazioni di altissimo livello il classe ’99 di Almada è diventato pressoché un intoccabile della formazione di Pioli. E, naturalmente, riacceso su di sé i riflettori del calciomercato. Dicevamo di Guardiola pronto nuovamente a far spesa in Italia, ebbene stavolta l’oggetto del desiderio è proprio l’ex Lille.

Secondo ‘fichajes.net’ il catalano è stato letteralmente stregato da Leao, con i ‘Citizens’ che potrebbero provare a regalarglielo nella prossima sessione estiva.

LEGGI ANCHE >>> Milan, non solo Tomori: altri esami, il punto sugli infortunati

Calciomercato Milan, Maldini ‘blinda’ Leao. Ma il City…

Chissà come potrebbe ‘rispondere’ il Milan a un assalto per Leao, la cui valutazione economica è ora senz’altro salita a 50-60 milioni di euro. La volontà per l’immediato dei rossoneri è comunque chiara: blindare il ragazzo con un nuovo contratto, l’attuale scade nel 2024, e soprattutto nuovo ingaggio. Stando a indiscrezioni la trattativa è già a buon punto, con lo stipendio di Leao che verrebbe triplicato fino a quota 4 milioni netti più bonus. Il City però non è club che si fa spaventare da rinnovi o cose simili…