Accordo trovato, arriva l’annuncio: l’Inter piazza il tris

L’arrivo di Zhang a Milano dà un’accelerata alle operazioni di mercato dell’Inter: accordo trovato, annuncio in arrivo per un tris di firme

La Supercoppa dopo lo Scudetto, il primo posto in campionato, la qualificazione agli ottavi di Champions dopo un decennio.

L’Inter non ha risentito del passaggio da Conte a Inzaghi e l’addio di due pezzi da novanta come Lukaku e Hakimi. Proprio per questo la società ha intrapreso la strada della continuità con alcuni rinnovi eccellenti (da Lautaro Martinez a Bastoni e Barella) ed altri in via di definizione (Brozovic). Una strategia che il club ha voglia di allargare anche ad altri nomi e da questo punto di vista arriva l’indiscrezioni di ‘Sky’ su un possibile annuncio in arrivo. Si tratta dei contratti dello staff dirigenziale: Giuseppe Marotta (amministratore delegato), Piero Ausilio (direttore sportivo), Dario Baccin (vice direttore sportivo) sono vicini al rinnovo di contratto.

In scadenza a fine stagione, per i tre sarebbe pronto un contratto fino al 2025: prolungamento triennale che è pronto ad essere perfezionato approfittando della presenza di Zhang a Milano. Un segnale di apprezzamento per il lavoro fatto. L’accordo c’è, l’annuncio dovrebbe arrivare la settimana prossima.

Calciomercato Inter, si discute del rinnovo di Inzaghi

Chiuso l’affare relativo ai rinnovi dei dirigenti, la società si concentrerà anche su quello di Simone Inzaghi. L’idea anche in questo caso è di proseguire sulla strada della continuità con un prolungamento di contratto che però, al contrario dei dirigenti, non arriverà subito ma al quale si lavorerà nel corso della stagione. Una stagione che potrebbe portare altri trofei nella bacheca nerazzurra, spingendo ancora di più sulla linea della continuità.