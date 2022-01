Allarme Inter, due Top club su Inzaghi | Sondaggi avviati

Allarme in casa Inter per il futuro di Simone Inzaghi, già contattato da due Top club europei per alcuni sondaggi

Simone Inzaghi non fa rimpiangere Conte e ammalia l’Inter. Ma non solo. Perché le ottime prestazioni dei Campioni d’Italia, che hanno già conquistato un trofeo nel neonato 2022, sono attenzionate anche dalle migliori società europee, che pensano proprio all’ex bomber per le loro panchine.

Proprio i risultati in campo internazionale degli ultimi dodici mesi con Lazio e Inter, riporta il ‘Corriere dello Sport’, stanno trasformando Inzaghi nel tecnico dei desideri anche all’estero. Alcuni sondaggi con l’entourage del tecnico sarebbero stati fatti dall’Atletico Madrid, che potrebbe separarsi da Simeone a giugno del 2023, e da Rangnick, attuale tecnico del Manchester United, destinato in tempi brevi a diventare il manager della ricostruzione. Al momento, però, non ci sarebbe nulla di concreto.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus prova a rifarsi sul mercato | Accelerata per battere l’Inter

Calciomercato Inter, su Inzaghi ci sono Atletico Madrid e Manchester United: contatti avviati

L’attuale contratto tra Inzaghi e l’Inter scade tra due anni. Al momento non ci sarebbero stati contatti per un eventuale rinnovo, il presidente Zhang e il Dg Marotta vogliono arrivare alla conclusione della stagione prima di procedere col prolungamento. Inzaghi potrebbe firmare fino al 2025 con il raddoppio dello stipendio che ora oltrepassa i tre milioni netti a stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, svolta Luis Alberto: si chiude a 30 milioni

Inzaghi, dal canto suo, starebbe per iniziare un corso approfondito di lingua inglese perché il suo desiderio è quello di diventare un uomo internazionale. Manchester United e Atletico Madrid restano così alla finestra. Marotta dovrà quindi lavorare per non perdere il suo allenatore.