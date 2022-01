Milan-Genoa, inizio da incubo Pioli: gol e infortunio

Non solo lo svantaggio, Milan-Genoa inizia malissimo per i rossoneri che perdono anche un titolare: infortunio e cambio

Milan-Genoa inizia come peggio non poteva per Pioli. Prima la rete di Ostigard che fa esultare l’ex Shevchenko, poi l’infortunio di Tomori.

Problema fisico per il difensore inglese che prova a restare in campo ma è costretto ad alzare bandiera bianca: al 24′ arriva, infatti, il cambio con Florenzi al suo posto. Continua quindi il periodo non certo felice per il Milan che deve fare i conti già con diverse assenze e perde anche un altro difensore. Una brutta tegola per Pioli considerato che la retroguardia rossonera ha gli uomini contati dopo il lungo stop di Kjaer: si fa sempre più urgente, quindi, un intervento sul mercato per regalare al tecnico un altro difensore centrale.

Restano da vedere le condizioni di Tomori e il tipo di infortunio subito. L’ex Chelsea si è accasciato a terra da solo, senza nessuno scontro di gioco. Per lui un risentimento del ginocchio sinistro: domani si sottoporrà agli accertamenti di rito.