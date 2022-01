CMIT TV – Allegri via dalla Juventus: “E’ pronto per la Nazionale”

Juventus sconfitta in Supercoppa e il futuro di Massimiliano Allegri può essere lontano da Torino: “Pronto per la Nazionale”

La Juventus esce sconfitta da ‘San Siro’: la Supercoppa va all’Inter con un gol di Alexis Sanchez nel finale dei tempi supplementari.

Una delusione per i bianconeri che alimenta nuovamente i dubbi sulla scelta di ripartire con Massimiliano Allegri. Dopo le esperienze con Sarri e Pirlo, la società piemontese ha scelto di tornare indietro e affidare il nuovo progetto al tecnico toscano. Il campo però ha mostrato tutto i limiti della squadra: il quinto posto in campionato è frutto di un inizio di stagione pessimo e di risultati altalenanti che rendono l’obiettivo Champions non semplice da raggiungere. Per questo su Allegri sono spesso piovute critiche, anche pesanti. Qualche dubbio sulla decisione di tornare alla Juventus lo mostra Ivan Reggiani, intermediario di mercato, che intervenuto alla CMITV svela anche quale può essere il futuro, neanche troppo lontano, del tecnico bianconero.

Reggiani alla CMIT TV: “Allegri pronto per sostituire Mancini”

Secondo Ivan Reggiani, Allegri ha sbagliato ad accettare il ritorno alla Juventus. L’intermediario di mercato spiega: “Allegri ha fatto un errore a venire a Torino, gli manca quella grinta, anche le battute in settimana. E’ un po’ seduto in questo momento, è pronto per prendere il posto di Mancini alla fine dei Mondiali”.

L’Italia si giocherà il pass per Qatar 2022 negli spareggi di fine marzo contro la Macedonia e, in caso di vittoria, contro la vincente di Portogallo-Turchia. In caso di doppio successo gli azzurri campioni d’Europa voleranno in Qatar per i Mondiali che si disputeranno tra novembre e dicembre 2022. In panchina ci sarà Mancini, legato alla Figc con un contratto fino al 2026.